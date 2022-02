IME KAOSE KESKEL ⟩ Noor naine sünnitas metroos pommivarjus olles tütre

Koos lootusrikaste fotodega vastsündinud beebist ajutises maa-aluses haiglas selgitas Hopko: «Mia sündis täna öösel äärmiselt stressirohkes keskkonnas keset Kiievi pommitamist. Tema ema on pärast rasket sünnitust ja kohest varjupaika minekut õnnelik. Kui Putin tapab ukrainlasi, pöördume Venemaa ja Valgevene emade poole, et nad protesteeriksid Venemaa sõja vastu Ukrainas. Me kaitseme elusid ja inimkonda!»