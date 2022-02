TULE ÜHINE ⟩ Täna saab osaleda globaalses tervendavas mantras Deva Premali ja Miteniga

Ühine ettevõtmine toimub vastuseks Ukrainas toimuvatele sündmustele. Gayatri Mantra on «Rigveedast» pärit äärmiselt võimas valgust kanaldav meditatsioon - see on üks vanimaid ja väekamaid sanskriti mantrasid. See tuleneb sanskritikeelsest fraasist Gayantam Triyate iti, mis viitab, et selle laulja päästetakse kõigest, mis võiks teda ja ümbritsevat elu kahjustada. See mantra ongi olemuselt valgus ise.

Kui laulda seda 108 tsüklit järjest, võimaldab see valguse jõudu kasutada ning selle võimsaid tervendavaid energiaid endaga kaasas kanda. Need sagedused jäävad igaveseks inimese energiavälja.

Deva Premal ja Miten ütlevad, et see on parim kingitus, mida nad maailmale praegusel hetkel anda saavad ning kutsuvad kõiki ühinema: «Palun liitu - tee valik - teid kõiki on vaja. Kutsu oma sõbrad. Lase oma valgusel särada.»

See on imeline võimalus tõsta maailmas headust ning vähendada hirmu ja vägivalda. Globaalne meditatsioon aitab tervendada kollektiivset sagedust, millest sünnib mõte, sõna ja viimaks tegu. See annab ka oma hingele rahu- ja turvatunde, nii nagu see alati olema peaks.