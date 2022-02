Jäär peab sel nädalal sõprade ja kollektiiviga tõsiseid vestlusi - kui mingi oluline asi nõuab tähelepanu, tuleks nüüd see läbi rääkida. On lootust, et Jäära alateadvusest vabaneb mingi raske koorem ja ta kogeb hinges uut värskust. Karjääris ootab aga ees suur väljakutse - see võib olla ka positiivne. Tuleb ületada mingi kitsaskoht, mis tõestab Jäärale (ja ka teistele tema ümber), milleks ta tegelikult võimeline on.