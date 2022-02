Biancal on blondid juuksed, liivakellafiguur, huultel punane huulepulk ning ta on juba viis aastat riietunud nagu 20. sajandi Hollywoodi glamuuristaar. «Kui sul on vintage-stiil, blondid juuksed ja punane huulepulk, siis seostatakse sind kohe Marylin Monroega,» ütles ta.