Uues rollis. «Õhtu!» saatest tuntud päikesekiir Piret Laos hakkab juhtima tuliuut saadet. «Ma näen su häält» on asi, mida mitte keegi veel näinud pole. Samuti pole me näinud Piretit sellise massiivse show eesotsas. Aga mis seal ikka, ongi uus seiklus ees!

Stuudiost lippab välja õbluke plika, pusa põlvedeni, juuksed hobusesabas ja teksapõlved rebenenud. «Ma olengi selline kampsun,» teatab ta muretult. Just uskumatu ehedus on see, millega Piret Laos on publiku täielikult ära võlunud. Ja tundes teda ka teispool ekraani – seal pole grammigi kalkuleeritud fassaadi, ongi aus värk.