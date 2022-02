Andrew Harris, kes on astroloog ning selgeltnägija, toob välja, et on mõned sellised naisenimed, mis kannavad endaga varjatud ohtu. Nimelt on nende omanikel teistest suurem tõenäosus alkoholi kuritarvitama hakata. «Mitmed naisenimed on sellised, mis seda probleemi ligi tõmbavad. Miks? Sest need kõlavad sarnaselt iidsete veinijumalate nimedele,» selgitab mees.