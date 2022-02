Kui heita pilk taevastele seisudele, siis suures plaanis ei ole praegu sõjaaeg - see ei ole käesolevate seisude eesmärk. Küll aga on näha, et minevikuenergiad, millest me peaksime vabanema ja välja kasvama, on rohkem seotud sõjaga. Seega praegused Venemaa-Ukraina vahelised sündmused on suuremas plaanis minevikumustrite väljamängimine. Teatud grupp inimesi on endiselt tugevalt möödunu kütkeis ning sellest ka need sündmused. Kollektiivsesse mällu on salvestunud aegade jooksul palju valukohti, mis otsivad tervenemist.