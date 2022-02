«Hoolimata sellest, et peod on kolinud kodusesse miljöösse, ilus peab ikkagi olema,» teatab Mammu Couture disainer Maria Tammeorg. FOTO: Maria Tammeorg FOTO: Maria Tammeorg

Vabariigi sünnipäeva tasub tähistada ka kodus! Presidendi vastuvõtu ärajäämine ei tähenda, et kaoks põhjus tähistada! Ja peo kolimine koju ei tähenda, et end enda ilusasti riidesse panekul poleks mingit mõtet. On! Võib-olla isegi rohkem kui mõnel varasemal aastal. Viis Eesti moemaastiku parimat moemaja jagab selleks kuldaväärt soovitusi.