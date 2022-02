Eradetektiiv Tom Martin rääkis nii ilmsetest kui ka vähemtuntud märkidest ja sellest, millal on aeg paanikasse sattuda. Tema sõnul järgivad petised alati samu mustreid. Üks või kaks märki tema väljatoodutest ei ole veel põhjus muretsemiseks. Kui aga märkad nelja või rohkem, on see Martini sõnul enam-vähem sama hea, kui partner tunnistaks süü üles.

Kõige tavalisemad ja ilmsemad märgid on rohkem aega tööl, tööreisid, vähem seksi või inimene on kuidagi kaitses. Ka uus komme jõusaalis mütata või uued riided võivad olla märgid sellest, et su partner töötab enda kallal – võimalik, et kellegi teise jaoks.