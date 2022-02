Need 3 sodiaagimärki on kõige häbelikumad

Mõned inimesed on häbelikumad kui teised ja selles ei ole tegelikult mitte midagi halba. Need inimesed on tavaliselt introvertsemad ning võivad jätta sotsiaalsetes situatsioonides kohmaka mulje. Neil on keerulisem end võõraste inimestega koos mugavalt tunda - see võtab lihtsalt rohkem aega.