Üks tähtsamaid asju on enne puhkusele minemist meilidele põhjaliku automaatvastuse koostamine. See peaks sisaldama täpset infot, kas puhkaja kontrollib aeg-ajalt e-kirju või pole üldse kättesaadav; ja millal võib oma kirjadele vastuseid oodata. See vähendab tõenäosust, et korraga tuleb inimeselt viis imestavat sõnumit, et miks ta sinust midagi kuulnud pole.