SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädalaseisud viitavad, et pill tuleb pika ilu peale

Soovitused nädalaks

Praegu on aeg mõelda neile pahedele, mis sind enda kütkes on hoidnud ja need vabaks lasta. Meil kõigil on omad nõrkused, millesse vajumine teeb meile rohkem kurja kui head. Ole enda vastu aus: kus kipud sina liialdama? On see veiniklaas, krediitkaart või klatš? Sel nädalal ole selles osas ettevaatlik ja teadlik. Ära pinguta üle ning kui võimalik, hoidu täielikult oma pahedest eemale. Sa suudad seda!