See on kõige erilisem kuupäev, mida meie põlvkond näha ja kogeda saab, ning see omab numeroloogiliselt väga suurt tähendust. Kuidas olla valmis ja see vastu võtta ning mida see täpsemalt toob?



Nüüd on käes aasta kõige maagilisem kuupäev, mida meil, praeguse ajastu inimestel, on võimalik kogeda korra oma elus. 22.02.2022 on eriline loomulikult selles esinevate korduvate kahtede tõttu ning lisaks on veel asjaolud, et tegu on peegelnumbriga «2202|2022» ning see leiab aset teisipäeval.