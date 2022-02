PALJU PAKUD? ⟩ Kõik arvavad, et see naine on 26-aastane, kuid tegelikult...

Paljud TikToki kasutajad arvavad, et France Peña noorusliku välimuse põhjal, et naine ei saa olla vanem kui 26 aastat.

TikToki kasutaja postitas oma lehele video, milles ta poseerib mitu sekundit kaamera ees ja siis ilmub ekraanile tema tegelik vanus - 46. Paljud fännid imetlevad tema välimust ja mõned lausa keeldusid uskumast, et ta tõesti 46-aastane on.

«No tõesti, miks peaks 26-aastane ütlema, et ta on 46?» oli üks neist oli üllatunud.

«See ei saa olla tõsi, et oled 46! Arvasin, et 25!» kirjutas teine.

Paljud naise jälgijad palusid tal avaldada nooruslikkuse saladus ja pakkusid, et küllap mängib rolli ka hea geneetikas ja armastav perekond. The Suni andmetel on Peñal täiskasvanud tütar.