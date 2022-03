Paljude eestlaste seas armastatud Tene Laul on selgeltnägija ja spirituaalne teejuht, kelle eesmärk on aidata leida inimestel hingerahu, tasakaalu ja harmooniat ning oma teekonnal areneda.

Tene, palun kirjelda oma nooruspõlve - millised on sinu esivanemad ja kuidas see sinu kujunemist mõjutanud on?

Elu on tohutult maagiline ja veelgi maagilisem on see, et sa sünnid täpselt sellesse perekonda, ka maailmakaardile täpselt sinna, kus sa saad enda missiooni täitma asuda. Minu lapsepõlvekodu oli kindlasti soodsaks kohaks spirituaalseks arenguks ja kasvuks. Minu perekond - väga lihtsad ja armsad inimesed.