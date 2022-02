KAS LAHUTAMAS? ⟩ Kroonprintsess Victoria ja prints Daniel vastasid pööraselt levivale kuulujutule

Hiljuti on hakanud levima kuulujutud Rootsi kroonprintsessi Victoria ja tema abikaasa prints Danieli abielukriisi ja eesootava lahutuse kohtaa. Kuulujutud on võtnud suured mõõtmed, eriti Rootsis.

Eile, laupäeval postitas Rootsi Hovi oma ametlikele Instagrami ja Facebooki kontodele kuulujuttude kohta erakordse avalduse. Avaldus on kirjutatud kroonprintsess Victoria ja prints Danieli poolt.

«Saime teada, et meie suhte kohta liigub laialt negatiivseid kuulujutte. Avalikkuses levivad süüdistused petmise ja eelseisva lahutuse kohta. Tavaolukorras me kuulujutte ja spekulatsioone ei kommenteeri, kuid oma perekonna kaitsmiseks tahame teha täiesti selgeks: kuulujutud on sajaprotsendiliselt alusetud.»