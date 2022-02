Sinu kõrge karjäärilend võtab sel nädalal pehmema ja loomingulisema noodi. On aeg siluda mõningaid teravamaid nurki ja leiad selleks just õiged viisid. Nüüd tuleb nähtavale sinu õrnem ja tundelisem pool. Ees ootavad ka mõned ootamatud kulutused või muudatused sissetulekutes, mis võivad teha rahutuks. Midagi läheb lihtsalt teistmoodi, kui ootasid, kuid see pole eriliselt dramaatiline.