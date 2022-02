LÕHNAB NAGU LILL ⟩ Musklimees saab iseennast nuusutades orgasmi

«Ma tahan proovida uusi seksikogemusi... Ma tahan seksida iseendaga,» rääkis 37-aastane mees saates «The Dating Show». Juri, kes eelmisel aastal väitis, et on pööraselt armunud ööklubist leitud tuhatoosi, on sellega viinud mõiste «enesearmastus» täiesti uuele tasemele. «Ma armastan ennast. Sageli meeldib mulle vaadata endast pornovideoid, sest siis ma saan orgasmi,» paljastas ta.