NÄDALAVAHETUS EESTIS ⟩ Alguse saab restoranide nädal, kuid tegevusi jagub ka spordisõpradele

Laupäeval alustatakse Tartu maratoni lastesõitudega ning pühapäeval on põhisündmus, kus saab proovile panna nii suusad kui ka aasta jooksul kogutud treenituse. Lisaks 63 ja 31 km klassikaradadele on kavas ka Avatud Raja sõit ja teatemaraton. Ära unusta nautida kaunist loodust ja seda, et mäng ei käi mõisa peale – ületama lähed eelkõige iseennast.