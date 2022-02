Enamik meist võib mõelda, et näed unes seda, millest unistad või mis sinuga peatselt juhtuma hakkab. Enamasti aga ei ole asjad unenäomaailmas üldsegi nii sirgjoonelised. Jah, on loogiline, et kui parajasti pulmi planeerid või värskelt kihlunud oled, siis näed pulmateemat ka unes. Ent miks näevad siis kooselu tähistamist unes üksikud või need, kes kunagi abielluda ei soovigi?