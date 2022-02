PANE KÕRVA TAHA ⟩ Niimoodi saad leevendada hirmu avaliku esinemise ees

Kommunikatsioonispetsialist Nick Morgan sattus hiljuti uurimuse peale, mis paneb selle mõtte proovile ja avastas sealt midagi olulist kõigi jaoks, kel tuleb tegemist teha stressirohkete olukordadega. Uuringus leiti, et kui sa hoidsid lähedase inimese kätt või olid temaga lihtsalt samas ruumis (ehkki siis on mõju nõrgem ning nõuab väga tugevat suhet), siis tema stress vähenes. See tõestab, et inimesed on loodud selleks, et olla üksteisega seotud.

Morgan on juba pikka aega soovitanud, et kui juhatada sisse kõneleja, siis viimase sammuna peaks tutvustaja ta kätt suruma või teda kallistama, kui see on asjakohane. See lihtne inimlik puudutus aitab kõneleja ärevust maandada ja ta saab jutuga mõnusamini alustada. Hea uudis on ka see, et puudutus ei juhi stressi teisele inimesele. Kõneleja tunneb end paremini ja tutvustaja ei tunne end halvemini.