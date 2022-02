See on üsna tavaline nähtus, sest vananedes inimesed muutuvad, kasvavad ning arenevad, huvid ei kattu enam ning teed lähevadki lahku. See on väga tavaline. Ometi on mõned sellised sõprused, millele tuleb ikkagi ametlikult joon alla tõmmata, et endal oleks võimalik eluga edasi liikuda.