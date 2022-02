OSAV PETIS ⟩ Mees abiellus 14 naisega ja elas kordamööda nende kulul

65-aastane Ramesh Chandra Swain abiellus esimest korda 1979. aastal ning ta sai oma kahe esimese naisega kokku viis last. Alates 2010. aastast hakkas mees jahtima peamiselt keskealisi lahutatud ja jõukaid naisi, tutvustades end neile erinevate nimedega. Kõik naised elasid erinevates osariikides ega teadnud üksteise olemasolust.

Kuna mees ütles naistele, et on terviseametnik, kes peab palju reisima. Vale võimaldas tal veeta pikki perioode eemal ilma kahtlust tekitamata. Politsei teatel hakkas Swain kohe pärast pulmi oma naistelt raha küsima ja nõudis, et varad kirjutatakse tema nimele. Olles oma eesmärgi saavutanud, kadus ta naise elust.