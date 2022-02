HIRMUTAV ⟩ Koolitüdruk ärkas keset ööd ja märkas, et võõras mees seisab tema voodi kõrval

21-aastane Keyara Connolly magas oma toas õpilaskodus õndsat und. Keset ööd ärkas ta üles ja nägi ehmatusega, et tuppa on tunginud mees ja seisab pimedas tema voodi kõrval.

«Ma karjusin ja õnneks ta lahkus. Aga see oli väga traumaatiline kogemus. Palun ärge unustage uksi sulgeda, tüdrukud,» kirjutas õpilane postituses. Ta selgitas, et välisuks ei olnud suletud. Naise sõnul võõras midagi ei varastanud, kuid naine rõhutas, et pärast seda juhtumit ta enam ühikas ei ela.