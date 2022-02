Muutlikud tähemärgid on Kaksikud, Neitsi, Ambur ja Kalad. FOTO: Pexels

Muutlikud tähemärgid on sodiaagiringis kõige kohanevamad, paindlikumad ja rahutumad – neid on kõige keerulisem mingitesse kindlatesse raamidesse suruda, kuna nende olemus on loodud pidevalt muutuma. Mida aga toob kaasa suhe sellise sodiaagimärgiga?