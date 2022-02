Tema sõnul on ekraanilt tuntud blondiin aga vaid tegelaskuju, millel pole tõelise temaga erilist pistmist. «Ma lõin selle karakteri suuresti «Lihtsa elu» jaoks, kuid see oli ka omamoodi mask või kaitsekilp, sest ma ei usaldanud kedagi,» ütles ta.

2020. aastal ilmunud dokumentaalfilmis «This Is Paris» räägib ta, miks tal on olnud raskusi inimeste usaldamisega. «Selle filmi tegemine oli tervendav kogemus. Lõpuks ma tean, kes ma olen.» Peaaegu kahetunnise filmi jooksul paljastas Paris, et kannatas väärkohtlemise all, kui läks 1996. aastal Utah's asuvas Provo Canyoni kooli. Seda reklaamiti kui internaatkooli ja noorte ravikeskust, kuid tema ja teised õpilased said tunda füüsilist ja psühholoogilist vägivalda.