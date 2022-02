Kui stjuardess või stjuuard annab sulle padja ja teki, peaksid nendest keelduma. Nii mugavaks kui need kaks asja sinu lendu ka ei teeks, on need tervisele potentsiaalselt ohtlikud. Nimelt patju ja tekke pestakse palju harvemini, kui arvata võiks. Võid arvata, et saad puhta padja ja teki, kuid tavaliselt saavad need puhtalt ja värskelt kätte vaid need, kes reisivad päeva esimesel lennul. Seejärel kasutatakse neid samu patju ja tekke kõikidel lendudel kuni need alles päeva lõpus pessu visatakse.