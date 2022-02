PILDID ⟩ Trimmis vanaema aetakse pidevalt lapselapsega sassi

Ta on öelnud, et mehed pööravad talle rohkem tähelepanu kui tema lapselapsele. «Ma arvan, et naised saavad vananedes iseendaks – nad muutuvad enesekindlamaks ja seksikamaks, eriti kui me oleme vormis ja terved. Me saame vananemist tegelikult pidurdada, kui sööme puhast toitu ja teeme trenni. Terve sale keha on meie endi teha.»