Inimesed on alati armastanud tondijutte – paljudele on lohutav uskuda, et surm pole lõplik ning teispoolsuse mõistatused on ju senini lahendamata. Niisiis ei tasu imestada, et üks vanimaid kirja pandud kummitusjutte ulatub suisa sajandisse enne meie aega.