Merle Palmiste tütar: juba pisikese lapsena nägin pealt ema ilurutiine ja seda, et ta on väga järjepidev

Paljudes peredes on emad põlvest põlve ilunippe tütardele pärandanud. Tütred omakorda õpetavad emadele trendikamaid iluvõtteid ja -tooteid. Nõnda on see näitleja Merle Palmiste ja tema tütre Elizabethi ning saatejuht Kethi Uibomägi ja tema ema Meeli puhul.

Emade nõuanded tütardele

Lapsepõlve meenutades tõdeb Elizabeth, et ema Merle alustas näolihase harjutuste tegemisega juba enne kui näojooga, -rullikud ja muud sellised trendid tuntust kogusid: «Juba pisikese lapsena nägin pealt ema ilurutiine ja seda, et ta on väga järjepidev,» kirjeldab Elizabeth nähtut. Merle rõhutab, et just järjepidevus ongi edu võti: «Juba minu ema, kelle nooruses oli toodete valik kesine, rõhutas alati, et ilu saladus on enda eest järjepidevalt hoolitsemine. Ilurutiinid on olulised ja tegelikult ka väga mõnusad. Iseendale tuleb iga päev aega pühendada ja seda naudinguga teha,» rõhutab Merle.

Oma elukutse tõttu on Merle nägu sageli kaetud paksu grimmiga, mis kuivatab näonahka, seepärast on ta suur seerumite austaja ning teab, et naha niisutamine ja toitmine on kortsudevastases võitluses kõige olulisem: «Kreemide ja seerumite valikul vaatan, et need sisaldaksid kindlasti hüaluroonhapet – see keerulise nimega aine aitab naha niiskustaseme ja elastuse säiltada.» Ema eeskujul on Elizabeth samuti tubli näohooldustoodete kasutaja: «Kõige rohkem meeldib mulle kangasmaske kasutada, et enne mõnd tähtsat sündmust näonahka eriti hästi poputada. Aga igapäevaselt kasutan Eucerini Hyaluron-Filler sarja tooteid, milles on just seesama hüaluroonhape ja nüüd veel ka enoksoloon, mis vähendab nahas hüaluroonhappe lagunemise kiirust,» teab Elizabeth.

Meeli ja Kethi Uibomägi on aga positiivselt meelestatud ja veendunud, et kortsudest hoidumine on igaühe oma teha. Meeli tuletab oma tütardele ikka meelde, et eelkõige tuleb vältida päikesepõletust. «Pruuni jumet ihaldasime kunagi küll, kuid tänaseks on loodetavasti kõik aru saanud, et liigne päevitamine põhjustab enneaegset naha vananemist, kortse ja pigmendilaike.» Lisaks tuletab Meeli Kethile alatasa meelde, et ta liialt oma nägu ei kortsutaks: «Ära tõsta kulme ega krimpsuta suud asjatult!» Kethi on ema õpetussõnad kuulda võtnud ja püüab ebavajalikust näomiimikast hoiduda, ehkki naerda meeldib neile mõlemale ja tundub, et nad teevad seda alatasa.

Meeli Uibomägi ja Kethi Uibomägi. FOTO: Agenda PR

Trendid ja uudsed ilunipid tütardelt emadele

Merle ja Elizabeth on suured dekoratiivkosmeetika huvilised. Punaseks värvitud huultega on Merle kindlasti enamikele eestlastele meelde jäänud ja just Elizabethilt saab ta infot selle kohta, millised uued trendikad brändid kosmeetikaturule on tulnud. «Elizabeth jälgib kõige uuemaid trende ja me mõlemad armastame kvaliteetseid tooteid, mida ta Londonis avastab. Me oleme piisavalt erinevad, ega kasuta alati sarnaseid värvitoone, kuid Elizabethi meigikotist leian siiski alatasa uusi põnevaid tooteid, mida katsetada,» lisab Merle.

Meeli on tänapäevaste ilunippide ja rutiinidega tutvust teinud tänu Kethile. «Tütar on see, kes mulle erinevaid potsikuid proovimiseks toob,» nendib Meeli. Kethi on see, kes naudib ilupoodides ja salongides käimist, tema jaoks on see justkui meditatsioon. Mõlemad tõdevad, et näokreemide puhul osutub valiku juures oluliseks ka kreemi lõhn: «Tugeva aroomiga kreemid ajavad pea valutama, aga praegu oleme mõnda aega Eucerini tooteid kasutanud ja need on meeldiva lõhnaga kerged kreemid,» jagab Meeli kogemusi.

Mis on ilu saladus?

Nagu kaasaegsetele naistele kohane, tõdevad nii Merle kui ka Elizabeth, et naise teeb ilusaks eelkõige enesekindlus. Kortsud ja vananemine ei ole tegelikult maailma lõpp. Enesekindlust toetab hea enesetunne, mille saavutamiseks on vaja korralikult magada, tasakaalustatult toituda ning enda eest üleüldiselt hoolitseda. Merle arvab, et enda vastu tuleb leebem olla: «Stressis inimesel lähevad nägu ja õlad pingesse. Vahel tuleb end veidi poputada lasta, see teeb igaühel tuju heaks ja loob lõppkokkuvõttes enesekindlama ja ilusama inimese.» Elizabeth usub, et emalt saadud ilunipid on talle kasuks, kuid kõige suuremaks eeskujuks on ema ellusuhtumine: «See elegantne enesekindlus ja kaugele paistev sära on see, mis mu ema eriliseks teeb!» võtab Elizabeth iluteema kokku.

Ka Meeli ja Kethi usuvad, et ilu saab alguse heast enesetundest: «Eelkõige peab ennast enesekindla ja ilusana tundma, see teeb meeleolu paremaks ja heatujuline inimene on ju ilus,» usub Meeli. Ka Kethi arvates tähendab ilu helgust, elujaatavat, lõbusat ja positiivset inimest. «Lõbus peab olema, siis on inimene ilus,» lisab ta.

Kommenteerib Kaisa Viljar, arst-resident dermatoloogia erialal:

Mis vanuses hakkab meie näonahk vananema? Mis vanuses ilmuvad esimesed vananemismärgid?

Naha vananemist mõjutavad mitmed tegurid. Tinglikult saab naha vananemise põhjused jaotada kaheks: sisemised ja välised põhjused. Sisemised ehk kronoloogilised põhjused on paljuski geneetiliselt determineeritud ja tingitud lihtsustatult öeldes bioloogilise kella tiksumisest. Telomeerid ehk teatud DNA ahela piirkonnad eukarüootse raku kromosoomi kummaski otsas kaitsevad kromosoomi otsi kahjustuste eest. Aja möödudes väheneb iga rakujagunemise käigus DNA ahela pikkus kromosoomi otstest just telomeeride piirkonnast, et kahjustada ei saaks geenid. Seega on ka orgnismi vananemine otseselt seotud telomeeridega. Lisaks muutub ajapikku organismis veel muuhulgas ka hormonaalne tasakaal, mis mõjutab otseselt naha kvaliteeti ja väljanägemist. Aastate jooksul tekib ka näostruktuuride muutus tingituna luumassi vähenemisest ja rasvkoe ümber jaotumisest.

Väliste põhjustena annavad naha vananemisesse panuse näiteks UV-kiirgus, suitsetamine, pidev stress, õhusaaste ja kehvad toiduvalikud.

Kaisa Viljar. FOTO: Agenda PR

Esimeste märgatavate vananemisilmingute ilmnemine näonahale sõltub paljuski elustiilist ja meie igapäevastest valikutest. Üldistatuna võib öelda, et enamasti ilmnevad esimesed täheldatavad muutused näonahal 30-dates eluaastates, ent olulise panuse oma naha nooruslikkuse säilitamisesse saab anda juba pikalt enne seda.

Mida pidada silmas näohoolduse puhul, et ennetada enneagset vananemist?

Tasub meeles pidada, et ilu algab ennekõike seestpoolt ehk oluline roll vananemisprotsesside aeglustamiseks on meie igapäevastel valikutel. Suitsetamise vältimine, piisav kvaliteetne ööuni, ülemäärase stressi vältimine, päikesekaitse, piisaval hulgal vedeliku tarbimine ja antioksüdantide rikas tervislik toidulaud on siinkohal kriitilise tähtsusega.

Milliseid toimeaineid võiks sisaldada naha enneaegset vananemist ennetavad nahahooldustooted?

Välispidise näohoolduse puhul võib öelda, et kõige olulisem toode naha enneaegse vananemise takistamiseks on ikkagi päikesekaitse. UV-kiirguse toimel tekivad muuhulgas DNA-d kahjustavad hapniku vabad radikaalid ning väheneb kollageeni produktsioon nahas - selle tulemusena suureneb nii melanoomsete kui mittemelanoomsete nahakasvajate tekkerisk, nahale tekivad pigmendimuutused, nahk muutub tuhmiks ja lõtvub ning tekivad väljendunud kortsujooned.