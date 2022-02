USALDA, AGA KONTROLLI ⟩ Heiki Valneril juhtus poes lustakas aps: räägitakse, et purgisuppide riiulid on väga romantilised

Heiki rääkis, kuidas käis Järve keskuses ja lemmikloomapoest välja astudes nägi eksnaist mööda kõndimas. Võtsin talle järele. Tasa-tasa, panin selja tagant käed ümber, surusin suu talle kõrva äärde ja sosistasin: «Neiu, mida te arvate ühest sõbrapäeva kähkukast riiulite vahel? Räägitakse, et purgisupi osakond on väga romantiline.» Oh sa raks, järgnevaid efekte ja sündmuste jada ei osanud Valner ette kujutadagi. Naine tardus soolasambaks, siis ehmus, hüppas eemale kui püssikuul ja keeras ringi.

Peale naermise lõppu helistas Valner eksile, et äsjane vahejuhtum edasi anda, naine oli teisel pool toru vaat et nördinud: «Issand, kui kahju, et see mina polnud!»