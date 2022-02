Kui meeste puhul on peetud väga ligitõmbavaks alfa-isase tüüpi võimukaid ja enesekindlaid tüüpe, siis üha enam kütkestab naisi hoopis teistmoodi mees, kes ei mahu sellesse kategooriasse. Nii on võetud kasutusele mõiste sigma-isane - loe lähemalt, millised need mehed on.

Kõik teavad, millised mehed on alfa-isased - domineerivad, enesekindlad, motiveeritud, ambitsioonikad, juhivõimetega, tugevad ja kartmatud võitjad. Lisaks on nad väga sarmikad. Nad on kõiges lihtsalt parimatest parimad ja enamiku naiste lemmikud. Beeta-isasteks peetakse aga neid, kes on rahul alluvas ja tagasihoidlikus rollis. See on keskmine Eesti mees, kellel ei ole vajadust ega soovi millegi erilisega silma paista ning kes teeb, mida vaja ja järgneb karjajuhile.