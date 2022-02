SODIAAGISOSINAD ⟩ Täiskuu äratab kired talveunest

Soovitused nädalaks

Läbi armastuse jõuame uutesse kõrgustesse. Armastajate kaart on täis tähti ja ilu, soove, lootusi ja unistusi. Kaks südant, kaks meelt ja kaks keha saavad üheks. Koos loovad nad täiesti unikaalse ja erilise koha, vastastikuse imetluse ja austuse paradiisi. Kõik kaitsemüürid on langenud, me oleme alasti ja täiesti iseendana. Meie pilku ei varjuta kahtluseloor, me teeme asju, mida iial ei uskunud, et teeme. Me teeme teineteist läbi usalduse tugevamaks. Maailm laulab ja miski pole võimatu. See suhe esindab nii füüsilist külgetõmmet kui sügavat emotsionaalset sidet. Võib esindada ka sisemist harmooniat isiku kahe pooluse vahel - anima ja animus, yin ja yang jne. Sel nädalal kutsub see kaart üles mõtestama oma suhteid nii kallima kui iseendaga ning usaldama, et me kõik oleme armastus ja armastus kannab.