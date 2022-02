«Suvel juhtusin Leelot nägema ja mainisin mokaotsast, et mul on selline mõte. Ta ütles, et on meelitatud, nõus ja lööks kaasagi. Ja siis hakkas kõik kiiresti liikuma!» Järgmiseks helistas Nele-Liis muusik Siim Aimlale ning koos hakkasid nad mõtlema teistele muusikutele, kellega oleks hea energia ja sümbioos. «Kõik ütlevad, et see on minu sooloalbum, kuid see on ilmunud väga suure tiimi koostöös!»