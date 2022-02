TikToki kasutaja @annahipkinxo paljastas, et tema ja tema noorem vend osutusid kaksikuteks, kuigi sündisid viieaastase vahega. See tähendab, et vend ja õde eostusid samal ajal.

Hipkini avaldus ajas kasutajad segadusse. Järgnevates videotes selgitas tüdruk, et nii tema kui ka ta vend eostusid sama kunstliku viljastamise (IVF) protseduuri kaudu. Kuid kahe kaksiku kandmise asemel otsustas Anna ema ühe embrüo külmutada, kuni ta on valmis oma teise lapse sünniks. See juhtus viis aastat pärast Hipkini sündi. Tüdruk rõhutas, et tema ja ta vend ei ole identsed kaksikud.