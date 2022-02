MEIGINIPP ⟩ Kuidas joonistada lainerijoont, kui sul on rasked silmalaud?

Üheks selliseks veidi probleemsemaks variandiks on silmad, mille laud on nii-öelda rasked: need on tavapärastest esilekerkivamad ning kui silm avada, siis jääb pea kogu silmalaugu kattev nahk silmakoopasse peitu. Kui sellisele laule kanda lauvärvi, siis jääb see sageli kas veidi peitu või kaob täielikult. (Vaata allolevat pilti, et teha kindlaks, kas ka sinu silmad on sellised!) Selliste silmade omanikud on ilmselt märganud, et vahet pole, kui palju nad vaeva näevad, siis tavalised meiginipid lihtsalt ei anna nende silmade puhul samaväärseid tulemusi.