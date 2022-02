See, kes hoiab meid õnnest lahus, ei ole tingimata meie vanem, endine partner ega inimene, kes meid kuidagi halvustab või alandab - see võime olla vabalt meie ise. Traumaspetsialist Anna Runkle toob välja need 10 mõtteviisi, mis meie õnne saboteerivad.



tellijatele Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Tellijale

Kui lapsepõlves on kogetud tõrjumist, hülgamist ja vägivalda, võib see meie mõtteviisi mõjutada ning panna uskuma, mis on mis on meie jaoks võimalik ja mis mitte. Traumade tervendamisele spetsialiseerunud Anna Runkle nimetab selliseid uskumusi traumapõhisteks uskumusteks.