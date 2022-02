Homme on valentinipäev ning kui on üks värv, mida selle pühaga seostatakse, siis on see punane. Igal pool on punased südamekesed, kleidikesed ning paljud inimesed kannavad ka punast huulepulka. Ent kas sina teadsid, et punasel huulepulgal on väga pikk ning huvitav ajalugu?