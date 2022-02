Jääral on avanemas taas imelised võimalused seoses tööga - loovus läheb karjääris eriliselt tööle. Jäära kirg seoses oma töö ja valitud elualaga paistab kaugele ja kõrgele. Jäär võib tõmmata endale läbi töö ka palju tähelepanu ning isegi potentsiaalse austaja. Samuti on võimalik,et mõnel ülemusel tekivad Jäära suhtes lausa kirglikud tunded. Jäär on sel nädalal eriti ambitsioonikas.