On veebruar ning Merkuur ja Veenus on viimaks retrograadsuse jätnud ning tagasi oma tavalisel orbiidil. Milline kergendus, sest juba esmaspäeval on ukse ees üks aasta romantilisemaid pühasid - valentinipäev!



On aeg talveunest ärgata ning taas armastusele mõtlema hakata. Ehk on sul viimasel ajal pinna all hõõgunud üks mõnus talvine romanss, mida soovid nüüd veelgi tulisemaks ning tõsisemaks muuta. Või kohtasid just hiljuti kedagi ning soovid ta kiiresti jalust niita, enne kui keegi teine ta sihikule võtab. Isegi kui sa juba suhtes oled, siis valentinipäev ootab ees meid kõiki ning värkeid ideid kohtinguteks peab sageli tikutulega taga otsima.

Pole vahet, milline sinu elu romantiline pool hetkel välja näeb, otsi välja oma silmarõõmu või partneri sünnikaart (või tee pisut detektiivitööd, et uurida välja erilise inimese sünnipäev) ning kasuta seda infot, et pakkuda välja tegevus, mis on veidi põnevam, kui lihtsalt koos einestamine. Usu - nii algavates kui ka juba kaua kestnud suhetes on võimalik oma kallimat võluda sellega, et pöörad tähelepanu planeerimisele ja detailidele ning lased temal lihtsalt ennast nautida.