KASULIK ⟩ 16 trikki ja soovitust, mida iga naine teadma peaks

1. See trikk on neile, kes kasutavad alumiiniumpurgis raseerimistooteid: enne, kui sa selle endaga koos esimest korda jalgade raseerimiseks duši alla viid, kata selle põhi, mis vastu lauda on, õhukese kihi küünelakiga. See takistab alumiiniumil vee käest roostetamast ning sinu duši alla koledaid roostekarva ringe jätmast.