BÄND VABANDAB ⟩ Põhja-Tallinn skandaalsest fotost: Georgi lint ja Taaveti tähed on absurdne võrdlus

Kommenteerijad küsivad, kas fotol olev inimene sai 5-aastaseks. «Kohatu, ma ei tea, kust alustada,» jätkas järgmine. Arvati ka, et tänasel päeval on inimesed meeleavalduste pinge all elades keskmisest tundlikumad ja seetõttu ka teravad reaktsioonid. «Inimene, kes selle pildi kujundas kas vihkab Jaanust või on puruloll.»