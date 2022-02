ARGADELE EI SOOVITA ⟩ Värv, mis röövib hetkega kogu tähelepanu

Teeme selle moeteema kiirelt klaariks – maailma on haaranud ekstra roosa vaimustus ning teist tugevama laenguga tooni naljalt garderoobist ei leia. Erksat roosat kannavad rõõmuga nii naised kui mehed. Lugesite õigesti - meestel on roosa rõõmudele täpselt sama suur õigus kui õrnemal sool. Kuid pikka aega pole juletud seda selga panna. Miks? Fuksia kannab välja vaid inimene, kes on otsustanud särada (röövides tähelepanu kogu ruumist) ja kellel jätkub selleks nii julgust kui jõudu.