Valentinipäev on lähenemas ning tasub vaadata üle, mida teeb sünnikaardis armuasteroid Valentin - see tõelist armastust sümboliseeriv taevakeha on kõikide inimeste kaartides kuskil olemas ja jutustab oma lugu. Avasta, kuidas sa oled võimeline armastama.



Armastusel on väga palju erinevaid külgi, vorme ja nüansse ning astroloogias kirjeldavad erinevad armuasteroidid just neid võimalikke armastuse väljendumise viise. Täna vaatame neist asteroid Valentini - see on seotud väga võimsa tõelise armastusega, mille puhul inimene on valmis iseenda elu arvel teist kaitsma ja hoidma. Samuti viitab see armastusele, mis nõuab ohvreid.