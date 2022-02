Kas siis poleks isegi õigem lähtuda peamiselt sellest märgist, mitte päikesemärgist? Tegelikult siiski päris mitte, kuna see märk on justkui kokkuvõttev kirjeldus sünnikaardis domineerivast energiast, kuid sellel pole oma energiaallikat (nagu taevakehade puhul). See on mõtteline kontseptsioon, mis justkui allkirjastab inimese sünnikaardi, kuid see pole seotud mingi konkreetse punkti või asendiga sünnikaardis, mida mõjutaksid erinevad transiidid ja seisud. Ent ometi ütleb see märk inimese kohta midagi enamat kui päikese-, kuu- või tõusumärk eraldiseisvatena. Seda võib võtta kui oma terviklikku olemust puhkeasendis.