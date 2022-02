PÕÕNA END SALEDAKS ⟩ Kuidas põletada magades 500 kalorit

Uuringu autor Esra Tasali nentis, et see on juba varem teada, et unepuuduses inimestel on raske oma söögiisu reguleerida, mistõttu nad söövad rohkem ja nii hakkab ka kaal kerkima. Nii tekkiski teadlastel küsimus, kuidas mõjuks kaalule aga see, kui inimesed rohkem magaksid.