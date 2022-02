UURING ⟩ Kas eestlased eelistavad abielu, vaba kooselu või tahavad hoopis üksi olla?

Küsitluses uuriti ka, millises suhtevormis olid vastajad varem olnud, ning 88 neist oli varem abielus olnud. Huvitav oli näha, kui paljud nendest eelistaksid nüüd abielus olla. Eri allikates on välja toodud, et varem abielus olnud inimesed ei eelista järgmises suhtes abielu, ja seda oli näha ka meie küsitluses: 88-st abielus olnud vastajast eelistas abielu suhtevormina kõigest 16 inimest !

Kuidas on praegu olukord Eestis ja millistes suhtevormides elatakse enim? Statistikaameti 2021. aasta Eesti sotsiaaluuringus osales üle 6000 leibkonna ja jagame sinuga 23–60 aastaste perekonnaseisu Eestis (joonis 3). Kõige populaarsem suhtevorm sinna vanusegruppi kuuluvate inimeste seas on abielu — 40 protsenti elab koos enda abikaasaga ja 26 protsenti on vabaabielus.

Kokkuvõtteks võib öelda, et suhtevormid muutuvad ajas. Kuigi Eestis on enim abielus ja enda abikaasaga koos elavaid inimesi 23–60 aastaste seas, selgus küsitlusest, et enim eelistatud suhtevorm on hoopis vaba kooselu.