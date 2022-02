PUHKA EESTIS ⟩ Eelseisev nädalavahetus on spordisõprade paradiis, aga tegemist on ka tubastele

Reedel toimub Alutaguse öömaraton . Algus on õhtul kell 20 ja suusateekond kulgeb imeilusal Kurtna järvestiku alal. Kellele öömaraton väheseks jääb, see läheb ka laupäeval starti, sest siis toimub Alutaguse tavaline suusamaraton .

Pühajärve ääres saab laupäeval panna end proovile tõukekelgu matkamaratonil . 10 kilomeetri pikkusele rajale saab minna erinevatel kellaaegadel ehk start on jaotatud päeva peale. Lisaks toimuvad ka tillusõidud. Kõik osalejad saavad medali.

Ka Põhja-Eesti rahvas ei jää matkadest ilma. Laupäeval toimub Viru rabas sõbrapäeva puhul romantiline laternatega matk . Algus on kell 19 ja eelnevalt tuleb end registreerida. Samasugust romantikat saab kogeda pühapäeval Luige laternamatkal .

Pühapäeval on suusasõpradel asja Lõuna-Eestisse. Tartu Maratoni Avatud Raja sõit ootab end proovile panema. Samal ajal toimub seal ka Teatemaraton 4-liikmelistele võistkondandele.

Orienteerumishuvilised kogunevad pühapäeval aga ilmselt Padisele, kus rada saab läbida ka suuskadel. Teid ootab 20 kilomeetri jagu looduskauneid ja esmaklassilisi hooldatud suusaradu, kuhu on sätitud kolm erineva keerukusastmega orienteerumisrada!

Midagi ikka. Laupäeval ja pühapäeval on Kristiine ja Rocca al Mare kaubanduskeskustes õpilasfirmade laat . Tule toeta noorte ettevõtlust ja vaata, mida lahedat nad on leiutanud.

Tartus on käimas restoranikuu «Maitsev Tartu» ja Fotografiskas näeb viimaseid nädalaid südantliigutavat näitust . Nick Brandti võimas väljapanek käsitleb Aafrika eheda looduse hävinemist inimeste käe läbi, näidates maailma, kus põgenenud loomadel pole enam ruumi ellu jääda.

Nädalavahetuse suursündmus on muidugi Eesti Laulu finaal. Osta pilet ja mine naudi head muusikat kohapeal. Ja kel veel sõbrapäevakink soetamata, siis kindla peale minek on mõne turismiettevõtte kinkekaart, sest parim kink on elamus ja koos veedetud aeg.