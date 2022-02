AHHAA teaduskeskus on kui armastuse kasvulava – seal on kohtunud vähemalt neli õnnelikku paari. Oma lugu jutustavad abikaasad Makar ja Elisabeth ning Martins ja Zarema.

26-aastane Makar on AHHAAs töötanud 2015. aasta suvest. Ta on pidanud giidi, sündmuskorraldaja, tegevusjuhendaja ja koolitaja ametit. 25-aastane Elisabeth alustas tööd aga 2018. aasta alguses ning on olnud tegevusjuhendaja, haridustegevuste juht ja tegevusjuhendajate koordinaator. Praegu on Makar tegevusjuhendaja-koolitaja ning Elisabeth käsunduslepinguga tegevusjuhendaja.