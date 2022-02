View this post on Instagram

Maailma hirmuäratavaima mehe, Martyn Fordi näolapp on räsitud, sest käsil on ettevalmistused võitluseks Iraani Hulkiga. Jõumees ja näitleja avaldas jaanuaris, et kauaoodatud kohtumine on allkirjastatud ja kinnitatud ning see toimub 2. aprillil Londoni O2 Arenal. Ta lubas vastase nokauti lüüa.